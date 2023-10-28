أوتافيو: "سعيد بالهدف ونفكر في المباريات المقبلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث البرتغالي أوتافيو، لاعب النصر السعودي عن الفوز على الفيحاء، مساء اليوم، مشيرا إلى أن الشوط الأول كان صعبا.

قال أوتافيو في تصريحات عقب المباراة: "في البداية لم نتمكن من تنفيذ تعليمات المدرب والشوط الأول كان صعباً، لكننا عالجنا هذه الأخطاء في الشوط الثاني ولعبنا بتركيز أكثر، إذ نجحنا في إحراز 3 أهداف".

اختتم: "سعيد بالهدف الذي سجلته والأهم هو مساعدة زملائي، لذلك علينا التفكير في المباراة المقبلة".

انتهت مباراة النصر والفيحاء، مساء اليوم، بفوز الأول بثلاثية مقابل هدف، وأحرز البرتغالي الهدف الثالث، ليصل للهدف الثالث مع النصر.