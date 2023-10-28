الشباب السعودي يستعين بحكام أجانب لمبارياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعربت إدارة نادي الشباب عن استيائها من الأخطاء التحكيمية المؤثرة، في بيان رسمي، نشر عبر حساب النادي الرسمي على موقع التغريدات "إكس".

خسر الشباب من أبها، بنتيجة 2-1، في مباراة جمعت بين الثنائي مساء اليوم في الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

نص بيان نادي الشباب على: "تعرب إدارة نادي الشباب عن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة، التي صاحبت مواجهات الفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين مؤخرًا، ومنها ما تعرض له الفريق من أخطاء واضحة في مواجهة اليوم أمام فريق أبها من قبل حكـم المباراة محمد الهويش وطاقمه، والتي ساهمت بشكل كبير في التأثير على نتيجة المباراة".

أضاف: "على الرغم من توفر أحدث التقنيات لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة، إلا أننا نلاحظ المزيد من الأخطاء المؤثرة التي أثرت على وضع الفريق".

تابع: "وعليه تعلن إدارة النادي عزمها الإستعانة بطواقم تحكيم أجنبية في جميع المواجهات المقبلة للفريق سواءً التي تلعب على أرضه أو خارجه، وذلك وفق اللوائح والأنظمة".

اختتم البيان: "تؤكد الإدارة على ثقتها في نجوم الفريق وتمكنهم من تجاوز العوائق وتحقيق تطلعات الجماهير".