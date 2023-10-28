شكرا لقرائتكم خبر عن 17 دولة تشارك فى بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد اللجنة البارالمبية لانطلاق بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية والتى تنطلق فى الفترة من 10 وحتى 12 نوفمبر القادم بمشاركة 17 دولة عربية وأفرو آسيوية وأوروبية بإجمالى 89 لاعبا ولاعبة. ويشارك فى البطولة فئات ذوى الإصابات بمعاقين (حركى - مكفوفين - ذهنى كلاس 14). والدول المشاركة هى: المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب أفريقيا وكازاخستان وموراكو وإسبانيا والهند وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية وإستونيا وفرنسا وقيرغستان، بالإضافة إلى مصر البلد المنظم.

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