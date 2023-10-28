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17 دولة تشارك فى بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية

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القاهرة - سامية سيد - تستعد اللجنة البارالمبية لانطلاق بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية والتى تنطلق فى الفترة من 10 وحتى 12 نوفمبر القادم بمشاركة 17 دولة عربية وأفرو آسيوية وأوروبية بإجمالى 89 لاعبا ولاعبة.

 

 ويشارك فى البطولة فئات ذوى الإصابات بمعاقين (حركى - مكفوفين - ذهنى كلاس 14).

 

والدول المشاركة هى: المملكة العربية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب أفريقيا وكازاخستان وموراكو وإسبانيا والهند وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية وإستونيا وفرنسا وقيرغستان، بالإضافة إلى مصر البلد المنظم.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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