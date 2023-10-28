شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل 1-1 مع زد بـ 10 لاعبين فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سموحة مع نظيره زد بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى Nile.

افتتح التسجيل لفريق زد مصطفى زيكو في الدقيقة 61 قبل أن يتعادل عمرو قلاوة لسموحة في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

ولعب سموحة منقوص العدد من الدقيقة 14 بعد تعرض أحمد عبد الحكم مدافع الفريق السكندرى للطرد المباشر في الدقيقة 14من عمر المباراة بعد إعاقته لشادى حسين مهاجم زد على حدود منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق زد المركز الثالث فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 9 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة مباريات ولم يتعرض لأى هزيمة، سجل لاعبو زد 9 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

بينما يحتل سموحة المركز السابع فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 8 نقاط من خمسة مباريات خاضها الفريق، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهما وخسر لقاء وحيد، سجل لاعبو الفريق السكندرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مصطفى - طارق علاء – أحمد حكم – محمود وحيد

الوسط: دوكو دودو – أحمد خالد – عمرو قلاوة

الهجوم: عبد اللطيف بن قسو – فادي فريد - حسين فيصل

ودخل زد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: علي لطفي.

خط الدفاع: مصطفى العش، محمد إسماعيل، علي جمال، محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر، مصطفي سعد ميسي، أحمد عاطف قطه، عبد الله مجدي.

خط الهجوم: مصطفي زيكو، شادي حسين.