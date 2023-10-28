شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو قلاوة رجل مباراة سموحة وزد فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عمرو قلاوة لاعب سموحة على جائزة رجل المباراة التي جمعت فريقه مع زد مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى Nile.

وسجل عمرو قلاوة هدف التعادل لسموحة في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، كما قدم مستوى جيدا في اللقاء نال به إشادة المختصين باختيار رجل المباراة.

وتعادل سموحة مع زد بهدف لمثله وافتتح التسجيل لفريق زد مصطفى زيكو في الدقيقة 61 قبل أن يتعادل عمرو قلاوة لسموحة في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

ولعب سموحة منقوص العديد من الدقيقة 14 بعد تعرض أحمد عبد الحكم مدافع الفريق السكندرى للطرد المباشر في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعد إعاقته لشادى حسين مهاجم زد على حدود منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق زد المركز الثالث فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 9 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة مباريات ولم يتعرض لأى هزيمة، سجل لاعبو زد 9 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

بينما يحتل سموحة المركز السابع فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 8 نقاط من خمسة مباريات خاضها الفريق، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهما وخسر لقاء وحيدا، سجل لاعبو الفريق السكندرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مصطفى - طارق علاء – أحمد حكم – محمود وحيد

الوسط: دوكو دودو – أحمد خالد – عمرو قلاوة

الهجوم: عبد اللطيف بن قسو – فادي فريد - حسين فيصل

ودخل زد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: مصطفى العش، محمد إسماعيل، علي جمال، محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر، مصطفي سعد ميسي، أحمد عاطف قطه، عبد الله مجدي.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، شادي حسين.