شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى يفزن على سبورتنج 20 - 19 فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على سبورتنج بنتيجة 20-19، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة سبورتنج بالإسكندرية، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع.

أشاد محمد عادل المدير الفني للفريق بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مردود بدني مميز، أسهم في تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في البطولة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في مباراة الأمس على سموحة 23-18، ضمن منافسات بطولة الدوري.