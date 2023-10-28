شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الديب رجل مباراة الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري على جائزة رجل مباراة فريقه ضد المقاولون العرب، والتى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الإسكندرية، وانتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 3 / 2.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب، بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى Nile لهذا الموسم، وجاءت أحداث المباراة مثيرة وممتعة حيث شهدت قوة وندية بين الفريقين حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

سجل المقاولون هدف التقدم فى الدقيقة 3 عن طريق أحمد علاء، ثم تعادل مابولولو لزعيم الثغر فى الدقيقة 8، بعدها نجح الاتحاد فى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 21 عن طريق بواتينج، قبل أن يسجل محمود شبانة مدافع الاتحاد هدف التعادل لذئاب الجبل بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 27، وفى الدقيقة 88 سجل أحمد عادل ميسى هدف فوز زعيم الثغر بضربة رأس متقنة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 8 فى المركز السادس، بينما يستمر المقاولون العرب فى المركز الـ 17 برصيد نقطتين فقط.

جاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود، أمير عابد، عماد الدين بوبكر، أمادو نياص، أحمد فوزي، محمد سالم، محمد هاني تريكة، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا وعمار حمدي.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: محمود شبانة، هشام صلاح، مابولولو، خالد الغندور، عمر الوحش، أحمد عادل ميسي، كريم الديب، مورو سليفو، بنجامين بواتنج، إسلام أبو سليمة.