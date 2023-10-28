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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الأهلي يرتدي الأحمر وصن داونز الأصفر فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.
الأهلي يرتدي الأحمر وصن داونز الأصفر فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي
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