شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الأهلي يرتدي الأحمر وصن داونز الأصفر فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي. الأهلي يرتدي الأحمر وصن داونز الأصفر فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي الشناوي: الأهلي لا يعانى من أزمات فى مواجهة صن داونز "عصراً" كولر: لم يكن لدينا وقت لتصحيح الأخطاء.. وتعلمت من "خماسية" صن داونز بيرسي تاو عن مواجهة صن داونز غداً: سأرمي الماضي وراء ظهري وجاهزون للفوز اتحاد الكرة يبدأ الدورة التدريبية D33 وD34 للمدربين بالقليوبية غدا عمرو السيسى يعد أوسوريو بالالتزام فى تدريبات الزمالك استدعاء محمد الشيبي لقائمة المغرب الأولية استعداداً لتصفيات كأس العالم سموحة يتعادل 1-1 مع زد بـ 10 لاعبين فى دورى Nile الاتحاد السكندرى يحقق فوزا قاتلا على المقاولون بثلاثية مثيرة.. فيديو الجونة يفوز على فاركو 1 / 0 بدورى NILE

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