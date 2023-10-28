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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 10 / 2023

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم السبت 28 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الأهلي يرتدي الأحمر وصن داونز الأصفر فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

الأهلي يرتدي الأحمر وصن داونز الأصفر فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي

الأهلي يرتدي الأحمر وصن داونز الأصفر فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي

الشناوي: الأهلي لا يعانى من أزمات فى مواجهة صن داونز "عصراً"

الشناوي: الأهلي لا يعانى من أزمات فى مواجهة صن داونز

كولر: لم يكن لدينا وقت لتصحيح الأخطاء.. وتعلمت من "خماسية" صن داونز

كولر: لم يكن لدينا وقت لتصحيح الأخطاء.. وتعلمت من

بيرسي تاو عن مواجهة صن داونز غداً: سأرمي الماضي وراء ظهري وجاهزون للفوز

بيرسي تاو عن مواجهة صن داونز غداً: سأرمي الماضي وراء ظهري وجاهزون للفوز

اتحاد الكرة يبدأ الدورة التدريبية D33 وD34 للمدربين بالقليوبية غدا

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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