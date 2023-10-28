شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلى يهزمن الصيد 84-62 فى دورى المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق كرة السلة سيدات بالأهلي فوزًا مهمًّا على نظيره الصيد، بنتيجة 84-62، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا تحت قيادة طارق خيري المدير الفني، ونجح في إنهاء المباراة بنتيجة 84-62.

انتهى الشوط الأول بتفوق سيدات النادي الأهلي 50-32، وواصل فريق سيدات الأهلي التفوق في الشوط الثاني الذي انتهى 84-62.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على التوفيقية بنتيجة 71-21، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.