شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى Nile بعد مباريات اليوم السبت 28-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل بيراميدز تصدره لجدول ترتيب دورى Nile بعد مباريات اليوم السبت 28-10-2023 برصيد 13 نقطة وحل مودرن فيوتشر في المركز الثانى برصيد 9 نقاط، بينما جاء زد والمصرى البورسعيدى في المركز الثالث والرابع على التوالي بذات الرصيد من النقاط.

وجاء الزمالك في المركز الخامس برصيد 8 نقاط بالتساوى مع الاتحاد السكندرى وسموحة في المركزين السادس والسابع بينما حل إنبى في المركز الثامن برصيد 7 نقاط يليه الأهلى في المركز التاسع برصيد 6 نقاط وله مباريات مؤجلة.



ترتيب الدورى

وجاء ترتيب دورى Nile كالتالى:زد 1–1 سموحة

تعادل فريق سموحة مع نظيره زد بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى Nile.

افتتح التسجيل لفريق زد مصطفى زيكو في الدقيقة 61 قبل أن يتعادل عمرو قلاوة لسموحة في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

ولعب سموحة منقوص العدد من الدقيقة 14 بعد تعرض أحمد عبد الحكم مدافع الفريق السكندرى للطرد المباشر في الدقيقة 14من عمر المباراة بعد إعاقته لشادى حسين مهاجم زد على حدود منطقة الجزاء.

الاتحاد السكندرى 3–2 المقاولون

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب، بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى Nile لهذا الموسم، وجاءت أحداث المباراة مثيرة وممتعة حيث شهدت قوة وندية بين الفريقين حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

سجل المقاولون هدف التقدم فى الدقيقة 3 عن طريق أحمد علاء، ثم تعادل مابولولو لزعيم الثغر فى الدقيقة 8، بعدها نجح الاتحاد فى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 21 عن طريق بواتينج، قبل أن يسجل محمود شبانة مدافع الاتحاد هدف التعادل لذئاب الجبل بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 27، وفى الدقيقة 88 سجل أحمد عادل ميسى هدف فوز زعيم الثغر بضربة رأس متقنة.

الجونة 1-0 فاركو

فاز فريق الجونة على فاركو بهدف نظيف سجله أحمد بلحاج فى الدقيقة 19 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دورى NILE باستاد برج العرب.

بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى 5 نقاط، بينما تجمد رصيد فاركو عند 4 نقاط.