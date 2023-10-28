شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وخسارة الزمالك فى ثالث جولات دورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثالثة بدورى عمومى السيدات لكرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024.

وشهدت هذه الجولة فوز الأهلى على سبورتنج بنتيجة 2019 والشمس على الزمالك بنتيجة 25/24.

بينما تقام الجولة الرابعة الجمعة القادمة على صعيد المرحلة الأولى للمجموعة أ بين كل من: الأهلى مع الطيران والشمس مع البنك الأهلى وسموحة مع الزمالك وسبورتنج مع 6 أكتوبر.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.