شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: الاتحاد استغل أخطاءنا الدفاعية والمقاولون فى مرحلة بناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب عن الهزيمة أمام الاتحاد السكندري، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى Nile لهذا الموسم، وجاءت أحداث المباراة مثيرة وممتعة حيث شهدت قوة وندية بين الفريقين حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وقال غريب في المؤتمر الصحفي: "مباراة مميزة وبها 5 أهداف وسيناريوهاتها مثيرة والهجمات كانت متبادلة، والاتحاد سجل من أخطاء دفاعية والحظ لم يقف بجوارنا وكرة القدم بها كل شيء".

وأضاف: "المباراة جيدة للطرفين والنتيجة كانت لصالح الاتحاد وأبارك للفريق السكندري، كانت هناك فرص للاتحاد الحظ وقف بجانبهم وسجلوا منها 3 أهداف، والمقاولون يتطور ونقدم مستويات كبيرة لكن الجماهير تنظر للنتائج فقط ولا تنظر للأداء".

وأتم تصريحاته: "استقبلنا 6 أهداف في أخر مباراتين، في مباراة زد الأهداف كلها من ضربات جزاء لكن أهداف الاتحاد نتحمل نتيجتها لأنها كانت من أخطاء دفاعية، ولابد أن يكون هناك أخطاء حتى يستفيد طرف منها والاتحاد استفاد من أخطائنا في لقاء اليوم".

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب، بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى Nile لهذا الموسم، وجاءت أحداث المباراة مثيرة وممتعة حيث شهدت قوة وندية بين الفريقين حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

سجل المقاولون هدف التقدم فى الدقيقة 3 عن طريق أحمد علاء، ثم تعادل مابولولو لزعيم الثغر فى الدقيقة 8، بعدها نجح الاتحاد فى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 21 عن طريق بواتينج، قبل أن يسجل محمود شبانة مدافع الاتحاد هدف التعادل لذئاب الجبل بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 27، وفى الدقيقة 88 سجل أحمد عادل ميسى هدف فوز زعيم الثغر بضربة رأس متقنة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 8 فى المركز السادس، بينما يستمر المقاولون العرب فى المركز الـ 17 برصيد نقطتين فقط.