شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تشارك في «آسيوية الشطرنج للشباب» بالعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الروسي للشطرنج مشاركة لاعبيه في بطولة آسيا للشطرنج الفردي للشباب والناشئين والأشبال التي ستقام في مدينة العين خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، تحت مظلة الاتحاد الآسيوي للشطرنج برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، وتشمل البطولة الفئات العمرية للذكور والإناث تحت سن 8 سنوات و10 و12 و14 و16 و18 عاماً.

وأوضح الاتحاد الروسي أن المشاركين الرئيسيين في البطولة، وهم الفائزون في بطولة كأس روسيا للشطرنج للفئات العمرية تحت 9 سنوات و11 و13 و15 عاماً من الجنسين.

ولن يشارك اللاعبون الروس تحت علم بلادهم نظراً للعقوبات المفروضة على الاتحادات الرياضية الروسية، لكن بوسعهم المشاركة في البطولة تحت علم الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

وكان الاتحاد الروسي انضم إلى الاتحاد الآسيوي للشطرنج خلال قمة أبوظبي في مارس الماضي، حيث شهدت انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، والتي وافقت آنذاك بأغلبية مطلقة على قرار الانضمام، لتصبح روسيا الدولة رقم 53 التي تندرج تحت مظلة الاتحاد.

الجدير بالذكر أن هذه البطولة تعد من بين أهم البطولات في أجندة الاتحاد الآسيوي للشطرنج ومن أهم البطولات القارية للفئات العمرية عالمياً وتجمع العديد من المواهب الشابة من مختلف أنحاء القارة الآسيوية، وتعتبر كرنفالاً حقيقياً للمواهب الشطرنجية الواعدة.