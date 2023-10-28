شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع وخالد بن سلطان بن زايد يشهدان ختام مزاينة سويحان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، مساء السبت، ختام مزاينة سويحان، المحطة الأولى في مهرجان الظفرة بدورته ال 17، التي تقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وأقيمت مزاينة سويحان على مدار 8 أيام، خلال الفترة من 21 ولغاية 28 أكتوبر 2023، في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في سويحان، وسط حضور كبير من مُلاك الإبل وعشاق التراث الأصيل في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والذين تنافسوا جميعهم على الفوز بالمراكز الأولى للمنافسات اليومية، وذلك ضمن 76 شوطاً للإبل المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل خصص لها 730 جائزة بقيمة 11 مليوناً 450 ألف درهم إماراتي.

وتوج الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، الفائزين في منافسات اليوم الثامن لمزاينة سويحان ضمن 12 شوطاً لسن الحول والتي خصص لها 115 جائزة قيمة.

وأسفرت النتائج في «شوط حول» أصحاب السمو الشيوخ - محليات عن فوز «بنت مكيدة» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان بالمركز الأول، بينما حلت في المركز الثاني «جينار» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الثالث «الظبي» والرابع «نو» والخامس «تشريف» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.وأسفرت النتائج في «شوط حول المهجنات الأصايل» عن ذهاب المركز الأول إلى «عسيلة» لمالكها الفندي خميس الفندي غانم المزروعي، وفي شوط شوط حول تلاد لابناء القبائل 1 - مجاهيم فازت بالمركز الأول «معوضة» لمالكها عبدالله محمد حجي محمد الهاملي، وفازت بالمركز الأول في شوط حول تلاد لابناء القبائل 1 - محليات «زمط» لمالكها مصبح عامر عامر حويرب المنصوري، وعن شوط حول تلاد لابناء القبائل 2- مجاهيم فازت في المركز الأول «مزيحه» لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري، وذهب المركز الأول في شوط حول تلاد لابناء القبائل 2 - محليات إلى «دمعة» لمالكها صالح جابر صالح القمدة العامري، بينما ذهب المركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل 1 - محليات إلى «مياسه» لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي، أما في شوط حول شرايا لابناء القبائل 2 - محليات ذهب المركز الأول إلى «ضي» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري.وفي شوط حول شرايا لابناء القبائل 1 - مجاهيم فازت بالمركز الأول «الصايمة» لمالكها سالم عاضه سفر رويشد البقمي، وفازت بالمركز الأول في شوط حول شرايا لابناء القبائل 2 - مجاهيم «مشيحه» لمالكها عبدالله براك عبدالله المزروعي، وعن شوط حول شرايا لابناء القبائل للشركاء - مجاهيم فازت بالمركز الأول «القعودة» لمالكها هادف بخيت راشد سالم طريبيش المنصوري، ونالت المركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل (للشركاء) - محليات «جود» لمالكها عجيان مهدي عجيان محمد الأحبابي.وحققت مسابقات وفعاليات مزاينة سويحان المحطة الأولى لمهرجان الظفرة، نجاحاً كبيراً، إذ سجلت مشاركة أكثر من 1900 مالك إبل، وشهدت المنطقة المحيطة بموقع المزاينة توافد آلاف المطايا من سلالات الإبل الأصيلة من محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل.وتعد سويحان المحطة الأولى في موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، إذ يحتضن مهرجان الظفرة 4 محطات تمتد في الفترة من 21 أكتوبر 2023 ولغاية 8 فبراير 2024.