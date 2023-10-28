شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض الشاطئية يهزم ألمانيا بثلاثية ويحصد برونزية بطولة نيوم الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية برونزية بطولة نيوم الدولية بعد فوزه على نظيره المنتخب الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جرت السبت في ختام منافسات البطولة.

سجل أهداف منتخبنا الوطني اللاعبون عبدالله عباس، وعلي محمدي، ووليد بشر.

وكان«أبيض الشاطئية» قد بدأ مشواره خلال دور المجموعات في البطولة بالفوز على منتخب إسبانيا بخمسة أهداف مقابل أربعة، بعدها خسر أمام منتخب البرازيل بثمانية أهداف مقابل ثلاثة، ونجح في تحقيق الفوز على منتخب تركيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

شارك في البطولة 8 منتخبات «الإمارات، السعودية، البرازيل، ألمانيا، إنجلترا، إسبانيا، اليابان، تركيا».