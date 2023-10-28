ريال مدريد يهزم برشلونة.. تعرف على أرقام مميزة بعد موقعة الكلاسيكو



فاز ريال مدريد على غريمه ومضيفه برشلونة 2-1 اليوم السبت في الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وافتتح الدولي الألماني إلكاي غوندوغان التسجيل للفريق الكاتالوني في الدقيقة السادسة ثم أدرك الإنجليزي جود بيلينغهام التعادل من تصويبة قوية (68) وقبل نهاية المواجهة عاد لاعب بوروسيا دورتموند السابق ليخطف فوزاً ثميناً للفريق الملكي في الوقت القاتل (90+2).



ويحتل ريال مدريد صدارة الليغا بـ28 نقطة وبفارق المواجهات والأهداف يأتي جيرونا في مركز الوصافة بينما بقي برشلونة ثالثاً مؤقتاً (24 نقطة).



أرقام مميزة من موقعة الكلاسيكو



بيلينغهام يصبح أول لاعب من ريال مدريد يتوج أول ظهور له في الكلاسيكو بثنائية على أرض برشلونة منذ مارس 1947.



أصبح بيلينغهام أول لاعب في القرن الحادي والعشرين يسجل هدفًا لريال مدريد في أول كلاسيكو له في جميع المسابقات.



أصبح لاعب بوروسيا دورتموند السابق، أول لاعب يسجل أكثر من 12 هدفًا في أول 13 مباراة له مع ريال مدريد في جميع المسابقات منذ كريستيانو رونالدو في 2009.



لامين جمال يصبح بعمر 16 عاماً و107 أيام أصغر لاعب يخوض الكلاسيكو في جميع المسابقات.



إلكاي غوندوغان سجل في أول كلاسيكو له في جميع المسابقات الرسمية.



أصبح غوندوغان أول لاعب ألماني يسجل لبرشلونة في الكلاسيكو في جميع المسابقات الرسمية منذ بيرند شوستر عام 1988.



ريال مدريد يفشل بالتسديد بين الخشبات الثلاث خلال الشوط الأول لأول مرة في كلاسيكو الليغا منذ أبريل 2010.



بعد أن سجل غوندوغان هدف الفريق الكاتالوني في الكلاسيكو، عادل برشلونة عدد أهداف ريال مدريد في كلاسيكو الليغا برصيد 299 هدفاً.



أصبح المنجويك الملعب رقم 14 الذي يحتضن مباراة كلاسيكو في جميع المسابقات.



بات المنجويك سابع ملعب يحتضن مباراة كلاسيكو في الدوري الاسباني



فاز ريال مدريد بمباراتي كلاسيكو متتاليتين في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ يناير 2022



فاز ريال مدريد في 4 من آخر 5 مباريات كلاسيكو خارج أرضه في جميع المسابقات



فاز ريال مدريد في 6 من آخر 8 مباريات كلاسيكو في الدوري الإسباني



فاز ريال مدريد في 3 من آخر 4 مباريات كلاسيكو خارج أرضه في الدوري الإسباني



فشل برشلونة في تحقيق الفوز في 6 من آخر 7 مباريات كلاسيكو لعبها على أرضه في جميع المسابقات.



فشل برشلونة في تحقيق الفوز في 7 من آخر 9 مباريات كلاسيكو في الدوري الإسباني.



فشل برشلونة في الفوز في 4 من آخر 5 مباريات كلاسيكو على أرضه في الدوري الإسباني.



أصبح كارلو أنشيلوتي أول مدرب لريال مدريد يفوز بـ 7 مباريات كلاسيكو في جميع المسابقات منذ ميغيل مونوز في سبتمبر 1962.



كارلو أنشيلوتي فاز بمباراتين متتاليتين في الكلاسيكو خارج أرضه لأول مرة في جميع المسابقات.



تشافي خسر مباراتين كلاسيكو متتاليتين كمدرب لأول مرة في جميع المسابقات.



تشافي خسر مباراتين من أصل 3 مباريات كلاسيكو على أرضه كمدرب في جميع المسابقات.



(بي إن سبورت)