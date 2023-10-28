بعد أن خرج غاضباً.. هل تلقى فينيسيوس إهانات عنصرية في الكلاسيكو؟



خرج النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، مهاجم نادي ريال مدريد، عن طوره بعدما أخرجه المدرب كارلو أنشيلوتي من مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة، التي انتصروا فيها بهدفين مقابل هدف واحد، السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم السبت، فإنّ سبب خروج فينيسيوس جونيور عن طوره، والغضب الكبير الذي حصل عند دكة بدلاء نادي ريال مدريد، يعود إلى تلقي النجم البرازيلي عدداً من الإهانات العنصرية، التي أطلقها بعض مشجعي نادي برشلونة الحاضرين في المدرجات.



وتابعت الصحيفة أنّ بعض مشجعي نادي برشلونة المتواجدين في المدرجات والقريبين من دكة بدلاء ريال مدريد قاموا بتوجيه كلمات عنصرية مباشرة إلى النجم البرازيلي، حيث وصفوه بـ"القرد"، فيما ألقى أحدهم جسماً يشبه قشرة الموز بالقرب من اللاعب.



وأوضحت أنّ فينيسيوس جونيور لم يحتج نهائياً على قرار أنشيلوتي، الذي أخرجه في الوقت البدل من الضائع في الكلاسيكو ضد برشلونة، لكنه لم يسكت أبداً عن الإهانات العنصرية، التي تعرض لها.



واختتمت بأنها المرة الثانية على التوالي، التي يتعرض فيها فينيسيوس جونيور لإهانات عنصرية من قبل الجماهير في إسبانيا، حيث سبق أن جرى رصد توجيه مشجعي إشبيلية في الجولة الماضية حركات عنصرية بحق مهاجم ريال مدريد.



في المقابل، علّق نادي برشلونة بعد حادثة فينيسيوس جونيور أثناء خروجه من أرض الملعب، عبر منشور في حسابه الرسمي على "إكس"، جاء فيه: "برشلونة سيُدافع دائماً عن قيم كرة القدم والرياضة، مثل احترام المنافس، وسيُحقق بأي إهانة عنصرية حدثت في المباراة ضد ريال مدريد".



(العربي الجديد)