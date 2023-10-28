يوفنتوس يتخطى عقبة هيلاس فيرونا بهدف قاتل ويتصدر الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا على هيلاس فيرونا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بدأ فريق يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: فيديريكو جاتي – بريمير – روجاني.

الوسط: وياه – مكيني – لوكاتيلي – رابيو – كوستيتش.

الهجوم: فلاهوفيتش – مويس كين.

ظل التعادل السلبي مسيطرًا على مجريات اللقاء حتى تمكن اللاعب اندريا كامبياسو من اقتناص هدف الفوز والنقاط الثلاثة للسيدة العجوز في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

بهذا الانتصار رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى النقطة 23 ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد هيلاس فيرونا عند 8 نقاط في المركز السادس عشر بالكاليتشو.