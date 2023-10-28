نانت يتلقى خسارة قاسية من لانس في الدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى فريق نانت خسارة قاسية من نظيره لانس برباعية نظيفة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

جاءت أهداف لانس بتوقيع كل من فلورون سوطوكا بواقع هدفين و فاكوندو ميدينا و نيل العيناوي .

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد بعد عودته من الإيقاف نتيجة طرده في الجولة السابعة، ولعب كبديل في الدقيقة 60.

ويحتل فريق لانس المركز التاسع في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد نانت عند 14 نقطة في المركز السابع.

ويقع مصطفى محمد المركز في وصافة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، بعدما سجل 5 أهداف بالتساوي مع ثنائي مونبيليه موسى التعمري وآكور أدامز، بجانب وسام بن يدر مهاجم موناكو، ويتصدر القائمة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان برصيد 8 أهداف.

تشكيل نانت ضد لانس:

حراسة المرمى: لافونت

الدفاع: كوكو، كوميرت، كاستيلو، دوفرين

الوسط: ميرلين، موتوسامي، تشيرفيلا

الهجوم: موليت، سيمون، أبلين