جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 11 وفوز النصر والاتفاق

ياسر رشاد - القاهرة - تسلط بوابة الخليج 365 الضوء على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام منافسات الجولة الـ11 اليوم والتي شهدت 3 مواجهات قوية ونتائج مثيرة وتمكن النصر من الصعود للمركز الثاني.

النصر يفوز على الفيحاء 3-1:

وحقق فريق النصر الفوز على الفيحاء بنتيجة 3-1 ليصعد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعد رفع رصيده إلى 25 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال الذي يتصدر الجدول بـ29 نقطة.

كما حقق فريق أبها فوزًا مثيرًا على الشباب بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة).

وفي ختام الجولة حقق فريق الاتفاق فوزًا مثيرًا على فرق الوحدة بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد فريق الاتفاق إلى 20 نقطة ليحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما توقف رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز العاشر بدوري روشن.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 11