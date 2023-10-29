ليفاندوفسكي يكشف سبب الخسارة في الكلاسيكو ويتغنى بنجم الريال

كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة أسباب خسارة فريقه من غريمه التقليدي ريال مدريد في لقاء كلاسيكو الدوري الإسباني.

وحسم نادي ريال مدريد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بالفوز على غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

وقال روبرت ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية: “ريال مدريد لم يستحق الفوز في الكلاسيكو، مشددًا إلى حصده 3 نقاط غير مستحقة”.

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وتابع: “الدوري لازال طويلًا ولن نستسلم، والأسابيع الماضية كانت صعبة ولم يكن هناك الكثير من الخيارات لإجراء تغييرات للراحة”.

واختتم: “جود بيلينجهام في حالة رائعة، فهو يسجل الأهداف في كل مباراة، ويمكنك أن ترى أنه موهبة عظيمة، وقد وجد مكانه هنا بشكل مثالي”.

ويحتل فريق برشلونة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24، بينما يتواجد ريال مدريد في الصدارة برصيد 28 نقطة.