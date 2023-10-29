شاهد.. الجالية الفلسطينية في جنوب أفريقيا تفاجئ بعثة الاهلي

حرصت الجالية الفلسطينية بجنوب أفريقيا، على زيارة مقر النادي الاهلي، في مدينة بريتوريا، استعدادًا لمواجهة صن داونز، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

وتواجد عدد من المشجعين الفلسطينيين للنادي الأهلي في جنوب أفريقيا، وحرصوا على التقاط الصور مع اللاعبين والجهاز الفني للأهلي بالكوفية والعلم الفلسطيني، وسط ترحاب كبير من جانب بعثة الفريق الأحمر.

واختتم النادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت، على ملعب لوفتس فيرسفيلد، استعدادًا لمواجهة صن دوانز في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

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ويلتقي الاهلي مع نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في تمام الثالثة عصر غد الأحد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

بينما يستضيف الأهلي، نظيره صن داونز، في تمام الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة في مباراة الإياب.

وكان النادي الأهلي، قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، بعدما تخطى عقبة سيمبا التنزاني، في الدور ربع النهائي.