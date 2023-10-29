الكشف عن حكم مباراة الاهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي

كشفت تقارير صحفية عن حكم مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي ضد نظيره صن داونز في إياب مباراة نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره صن داونز في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي على ستاد”لوفاتس” بجنوب أفريقيا في الثالثة عصر غدا الأحد.

بينما ستقام مباراة الإياب بين الاهلي وصن داونز يوم الأربعاء المقبل، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

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حكم مباراة الاهلي وصن داونز

وأكدت التقارير أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أسند إدارة مباراة الاهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي والتي ستقام بالقاهرة لطاقم تحكيم سنغالي.

ويدير مباراة الاهلي وصن داونز الحكم الدولي السنغالي عيسى سي كحكم ساحة، ويعاونه مواطنه جبريل كامارا كحكم مساعد أول، ونوح بانجورا كحكم مساعد ثانٍ، والتشادي الحاج محمد حكم رابع.

وسيقود تقنية الفيديو “VAR”، الحكم الدولي الجزائري لحلو بن براهم، والغاني دانيال لاريا حكم مساعد لتقنية الفيديو.