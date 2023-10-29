غيابات مؤثرة تضرب صفوف إنتر وروما قبل قمة الدوري الإيطالي غدًا

كشفت تقارير صحفية إيطالية مساء اليوم السبت، عن قائمة غيابات مثيرة في صفوف نادي روما، قبل مواجهة نظيره إنتر ميلان في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وستنطلق مباراة إنتر ميلان ضد ضيفه روما، في تمام السابعة مساء غد الأحد، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة العاشرة.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورتس”، أن صفوف روما ستشهد غياب 6 لاعبين، وهم..

المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا؛ لعدم جاهزيته الفنية عقب التعافي من إصابة في الرباط الجانبي للركبة.

الثنائي ريناتو سانشيز ولورينزو بيليجريني، سيغيبان عن المباراة أيضًا بسبب مشاكل عضلية، وكذلك بالنسبة للمدافع الإنجليزي كريس سمولينج.

كما يعاني الثنائي تامي أبراهام وماراش كومبولا من إصابة طويلة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، حسبما أشارت سكاي سبورتس.

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وفي صفوف إنتر ميلان، يغيب ماركو أرناوتوفيتش عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

بالإضافة إلى ماركو أرناوتوفيتش الذي يواصل غيابه عن صفوف إنتر ميلان بسبب الإصابة. الاسبوع الثاني على التوالي