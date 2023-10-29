يوفنتوس ينتصر على هيلاس فيرونا بهدف قاتل في الدوري الإيطالي

نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الفوز على حساب نظيره هيلاس فيرونا بهدف نظيف جاء في الوقت القاتل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

ولعب فريق يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا، اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة هدفين لصالح يوفنتوس عن طريق مويس كين، ولكن الحكم ألغاهم بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

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وحاول يوفنتوس على المرمى أكثر من مرة، حتى نجح أندريا كامبياسو، في تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة في الدقيقة 90+6.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد يوفنتوس إلى 23 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يتوقف رصيد هيلاس فيرونا عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.

ودخل يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: فيديريكو جاتي – بريمير – روجاني.

خط الوسط: وياه – مكيني – لوكاتيلي – رابيو – كوستيتش.

الهجوم: فلاهوفيتش – مويس كين