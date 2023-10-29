الامارات | «يد» الشارقة ترفع كأس الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الشارقة بكأس الإمارات لكرة اليد، للمرة السادسة بتاريخه، بعد فوزه على جاره مليحة (35-30)، أمس، على صالة نادي البطائح.

وجاءت بداية المباراة متقاربة بين الفريقين، في ظل تكرار ظهور نتيجة التعادل طوال مراحل هذا الشوط، قبل أن ينجح الشارقة في الدقائق الخمس الأخيرة في الابتعاد بالنتيجة وإنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق أربعة أهداف وبنتيجة (17-13). ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول مليحة جاهداً العودة بنتيجة المباراة، إلا أن فارق خبرات المباريات النهائية صبّ في صالح الشارقة، الذي نجح لاعبوه في توسيع الفارق وإنهاء المباراة لصالحهم (35-30).