عمرو أدهم يكشف خطة مجلس الزمالك لإنهاء إيقاف القيد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خطة القلعة البيضاء في إنهاء أزمة إيقاف القيد قبل انتقالات يناير.

ويعاني الزمالك من إيقاف للقيد بسبب مستحقات سبورتينج لشبونة البرتغالي في صفقة محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الأبيض، ويتوجب على الزمالك دفع مليون و600 ألف دولار قبل شهر يناير، حتى نتمكن من قيد الصفقات الجديدة.

وقال عمرو أدهم في تصريحات تليفزيونية "من الوارد التواصل مع سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل تقسيط المبلغ المستحق، هذا حدث قبل ذلك وقد يحدث أيضًا، نهدف إلى حل تلك القضايا قبل يناير من أجل فتح القيد للفريق، وجدولة المبالغ المستحقة على النادي".

وعن مستحقات المغربي خالد بوطيب، أوضح "لدينا حكم جديد في قضية خالد بوطيب بحوالي 2 مليون دولار، سيتم التواصل مع اللاعب لتسوية الأمور وتخفيض المبلغ المستحق للاعب مثلما حدث مع أتشيمبونج".

وأشار " "بدأنا تحركات بالفعل قبل الانتخابات ولدينا دراسة وافية عن وضع القضايا الخارجية، وسنسعى بكل قوة لحل أزمة القيد قبل شهر يناير واختيار اللاعبين في الزمالك في المجالس السابقة غير موضوعي، دائمًا يكون القرار فرديًا ليس مبنيًا على رأي لجنة فنية أو خبراء، وبالتأكيد المجلس الحالي لن يختار اللاعبين على هذا المعيار".