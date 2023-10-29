تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الديربي

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة تجاه استاد أولدترافورد الذي يستضيف مباراة الديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

وعلى الرغم من التفوق في السنوات الأخيرة لصالح مانشستر سيتي إلا أن التاريخ ينحاز إلى اليونايتد حيث فاز في 77 مباراة مقابل 59 للسيتي وكتب التعادل نتيجة 53 مباراة.

ويتفوق مانشستر سيتي على اليونايتد في السجل التهديفي بفارق طفيف، بواقع 267 هدفا مقابل 265.

ويبحث مانشستر سيتي للفوز على اليونايتد في الديربي للتساوي مع أرسنال في عدد النقاط والاقتراب من توتنهام الذي ينفرد بالصدارة في الوقت الحالي، بينما يأمل اليونايتد في تحسين موقفه في ظل النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة.

وفاز مانشستر سيتي في الجولة الماضية ضد برايتون بهدفين لهدف، وهي نفس النتيجة التي حققها مانشستر يونايتد أمام شيفيلد يونايتد.

وتنطلق مباراة السيتي واليونايتد مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق عصام الشوالي على أحداث مباراة اليوم.