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تشافي يتحدث عن خسارة برشلونة أمام ريال مدريد

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الإسباني عن خسارة فريقه 1 - 2 أمام غريمه التقليدي في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت يوم السبت.

 وقال النتيجة غير عادلة ، مشيرا إلى أن أداء الفريق تطور، وقدم  الفريق مباراة جيدة ولكن المشكلة كانت أمام المرمى.

وأكد تشافي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي :كنا غير محظوظين في المباراة، لم نستحق الخسارة، نحن محبطون وغاضبون ولكن علينا المضي قدما.

وأضاف :طورنا من طريقة لعبنا، وقدمنا مباراة جيدة وكنا نستحق أكثر، ولكن هذه هي كرة القدم : عندما لا تستغل الفرص التي تتاح، من الممكن أن تعاقب عليها.

واستطرد:قدمنا 60 دقيقة جيدة للغاية، ولكن بعدها هبط الأداء، ربما بسبب الإرهاق، ما خططنا له نفذ بشكل جيد، ولكن مفتاح المباراة كان أمام المرمى : لو كنا أحرزنا الهدف الثاني لكانت الأمور سارت بشكل مختلف".

وقال : يجب علينا فقط التركيز في مباراة ريال سوسيداد الآن، وأن نتعافى ونحصل على الراحة، يجب أن نعالج الأخطاء التي وقعنا فيها، حتى لو كنا لا نستحق الخسارة وكان بإمكاننا الفوز.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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