تشافي يتحدث عن خسارة برشلونة أمام ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن خسارة فريقه 1 - 2 أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت يوم السبت.

وقال النتيجة غير عادلة ، مشيرا إلى أن أداء الفريق تطور، وقدم الفريق مباراة جيدة ولكن المشكلة كانت أمام المرمى.

وأكد تشافي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي :كنا غير محظوظين في المباراة، لم نستحق الخسارة، نحن محبطون وغاضبون ولكن علينا المضي قدما.

وأضاف :طورنا من طريقة لعبنا، وقدمنا مباراة جيدة وكنا نستحق أكثر، ولكن هذه هي كرة القدم : عندما لا تستغل الفرص التي تتاح، من الممكن أن تعاقب عليها.

واستطرد:قدمنا 60 دقيقة جيدة للغاية، ولكن بعدها هبط الأداء، ربما بسبب الإرهاق، ما خططنا له نفذ بشكل جيد، ولكن مفتاح المباراة كان أمام المرمى : لو كنا أحرزنا الهدف الثاني لكانت الأمور سارت بشكل مختلف".

وقال : يجب علينا فقط التركيز في مباراة ريال سوسيداد الآن، وأن نتعافى ونحصل على الراحة، يجب أن نعالج الأخطاء التي وقعنا فيها، حتى لو كنا لا نستحق الخسارة وكان بإمكاننا الفوز.