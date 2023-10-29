نجم الزمالك السابق يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - وجه أحمد دويدار نجم الزمالك السابق رسالة تحذير إلى لاعبي الأهلي قبل المباراة المرتقبة ضد صن داونز الجنوب أفريقي في إطار منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم "السوبر ليج الأفريقي".

ووصف أحمد دويدار، فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالمرعب على ملعبه، وأشار دويدار عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " صن داونز مرعب على ملعبه خاصة على المستوى الهجومي".

وأضاف: "هناك سرعات خطيرة بالنسبة للاعبي صن داونز في الأمام وهناك خطورة على الأهلي"، واختتم نجم الزمالك السابق: "على الأهلي أن يتوخى الحذر ويلعب بواقعية ".

وكان الأهلي قد حسم تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي من البطولة، على حساب فريق سيمبا التنزاني، حيث تعادل معه في مباراة الذهاب بهدفين لكل منهما في تنزانيا، قبل أن يتعادل مهه في القاهرة إيابًا بهدف لكل منهما.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة المرتقبة التي من المقرر أن تجمع بين الفريقين على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قنوات ON Time Sports وbeIN Sports HD وAD SPORTS 1 وSSC HD وArryadia SD/HD بصوت المعلق سفيان رشيدي.