تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر يورجن كلوب مدرب ليفربول على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة نوتينجهام فورست المقررة بينهما اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد"، معقل الريدز ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 20 نقطة، ويبحث عن نقاط المباراة للإبقاء في المنافسة على الصدارة، بينما نوتينجهام يتواجد في المركز الخامس عشر بالترتيب، ولديه 10 نقاط.

ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات عالية بعدما حقق انتصارًا كبيرا على تولوز الفرنسي يوم الخميس الماضي في الدوري الأوروبي بخماسية لهدف.

ومن المنتظر أن يبدأ محمد صلاح كأساسي في تشكيلة ليفربول أمام نوتينجهام.

تشكيل ليفربول المتوقع اليوم أمام نوتينجهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

حقق ليفربول 6 انتصارات في مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وتعادل في مواجهتين، وخسر واحدة، ونوتينجهام فاز بمباراتين وتعادل في أربع مواجهات، وتعرض للهزيمة في ثلاث مباريات.

تنطلق مباراة ليفربول ونوتينجهام في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب "آنفيلد" في مباراة بالجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.