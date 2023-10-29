موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام في الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

يستعد نادي ليفربول لاستضافة نظيره نوتنجهام فورست، على ملعبه أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجاري.

ويبحث ليفربول الذي يضم بين صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، عن مواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز للجولة الثانية على التوالي، بعد الفوز بهدفين دون رد على إيفرتون.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

ستنطلق مباراة ليفربول ضد ضيفه نوتنجهام فورست، في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد، والتي يستضيفها ملعب أنفيلد، في اليوم الأخير للجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 20 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن توتنهام المتصدر ولم يخسر سوى مرة واحدة فقط خلال الموسم الجاري.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

ستنقل مباراة ليفربول ضد ضيفه نوتنجهام فورست، على قناة بي إن سبورتس إتش تو 2، والمقرر لها تمام الرابعة عصر اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد.

وتعد قنوات بي إن سبورتس، هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.