الجميع متآمر.. القيعي يفتح النار على منتقدي الاهلي ويوجه رسالة لـ إمام عاشور

كشف عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الاهلي، عن حظوظه أمام صن داونز، في نصف نهائي الدوري الأفريقي، والمقرر لها عصر اليوم الأحد.

وقال القيعي في تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”:” صن داونز يريد الاستفادة من كونه صاحب الأرض بتغيير توقيت المباراة، رغم أن الاتحاد الأفريقي يقول إن على الأندية التي لا تملك ملعبًا مجهزًا للعب مساءً يجب أن تلعب خارج ملاعبها “.

وأضاف:” صن داونز فريق كبير من دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي، ولا يصح أن يفعل مثل هذه الأمور، يجب أن نتعلم من دروس الماضي، الكل يتآمر ضد الاهلي لعرقلة مسيرة نجاحه من منظور “كفاية عليه كده”.

وتابع:” الرعاة يتدخلون ضد الاهلي من أجل إشعال المنافسة والتصدي لفكرة هيمنة فريق واحد على الألقاب، في كأس العالم للأندية 2006 تدخل رعاة البطولة لمنح جائزة ثالث أفضل لاعب لرونالدينيو على حساب محمد أبوتريكة رغم أن البرازيلي قدم أداءً سيئًا وقتها “.

وأردف القيعي:” موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي كان رئيسًا لصن داونز، وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي كان رئيسًا لنهضة بركان، نريد أن نتصارع في المباريات الأفريقية في ظروف طبيعية، نريد تحكيمًا عادلًا، وفي النهاية يفوز الأفضل “.

وواصل:” نحن مستعدون للعب الساعة 10 صباحًا، لا أخشى على الاهلي إلا من نفسه، صحيح أن الفريق كان مستواه متراجعًا أمام سيمبا، لكن الكرة عاندتنا كثيرًا “.

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وعن إمام عاشور، قال القيعي:” انضمامه جاء باختيار من كولر، هو صفقة الصدفة، كنت أضحك عندما يُقال إنه سيسافر وسيعود على الاهلي، كنت أتمنى ذلك منذ أن كان في غزل المحلة، لكن الزمالك كان أكثر احتياجًا له في هذا الوقت ونحن كنا نفوز بكل البطولات والفريق مدجج باللاعبين “.

وأكمل:” إمام اعتذر لـ وليد سليمان عن الخطأ الذي ارتكبه، لكن هل لو جاء معنا سنقول له لا لأنك أخطأت؟ بالتأكيد لا، ولكن لن نسمح بتكرار الخطأ، لأننا أصبحنا مسؤولين عنه أخلاقيًا أيضًا “.

وعن موديست:” جاء وهو ليس جاهزًا وسنه كبير، يظهر أنه جاء كمرحلة، لكنه أتى من دوري قوي، وسيرته الذاتية قوية، هو صفقة انتقال حر، ولم يدخل في الأجواء لأنه غير جاهز، أنا بعمق خبراتي أريده أن يجهز لكي أرى المميزات التي على أساسها انضم للاهلي، هو يلعب برأسه ويساعد زملاءه، لكن حتى الآن لا يستطيع أن ينفذ في الملعب ما يدور في رأسه “.