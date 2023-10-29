التشكيل المتوقع لـ اليونايتد والسيتي في ديربي مانشستر

نستعرض التشكيل المتوقع لمباراة السيتي واليونايتد في ديربي مانشستر والمقرر إقامته مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة في قمة مسابقة الدوري الإنجليزي “البريمييرليج”.

وستقام مباراة ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي على ملعب الأول “أولد ترافورد” ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق مباراة اليونايتد ضد السيتي في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة السيتي

من المتوقع أن يبدأ تين هاج المدير الفني لفريق مان يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في الدفاع: ديوجو دالوت – رافائيل فاران – هاري ماجواير – سيرجو ريجيلون.

في الوسط: كاسيميرو – إريكسن – برونو فيرنانديش.

في الهجوم: أنطوني – ماركوس راشفورد – راسموس هويلوند.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد اليونايتد

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في الدفاع: جوسكو جفارديول – جون ستونز – روبن دياز – كايل ووكر.

الوسط: رودري – ماتيو كوفاشيتش

دوكو – جوليان ألفاريز – بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.