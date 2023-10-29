5 حقائق عن مباراة مانشستر يونايتد ضد السيتي في ديربي الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المباراة القوية التي ستجمع بين فريقي مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في ديربي الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

ويحتضن ملعب أولد ترافورد، مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، مساء الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري، في قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد السيتي، في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، فيما يقع اليونايتد في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

حقائق عن مباراة ديربي مانشستر

وبحسب موقع ترانسفير ماركت، فإن القيمة السوقية لفريق مانشستر سيتي تبلغ 1.26 مليار يورو، مقابل 877.30 مليون يورو لفريق اليونايتد.

وتبلغ متوسط الأعمار في فريق السيتي 27.1، مقابل 26.3 لفريق اليونايتد، كما أن بطل الدوري الإنجليزي يمتلك بين صفوفه 20 لاعب في المنتخبات الوطنية و3 لاعبين في الشباب و17 لاعب أجنبي.

بينما يمتلك اليونايتد بين صفوفه 22 لاعب في المنتخبات الوطنية، ولاعب وحيد في منتخب الشباب، و22 لاعب أجنبي.