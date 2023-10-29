شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: انضمام إمام عاشور للأهلى "صدفة".. وموديست غير جاهز للمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عدلى القيعى رئيس شركة القدم بالنادى الاهلى أن مشاركة الفريق الأحمر فى بطولة دورى السوبر الأفريقى بسبب الإغراءات للجوائز المالية الكبيرة، فضلًا عن من الصعب أن يكون الفريق المصنف الأول أفريقيا لم يشارك فى نسختها الأولى .

وفى سياق منفصل، أوضح عدلى القيعي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة آون تايم سبورت 2 الذى يقدمة الإعلامى إبراهيم فايق قائلا " انضمام إمام عاشور للأهلى جاء بالصدفة ولا أحد كان يعتقد عودته إلى مصر عقب الاحتراف، وهناك حالة ترصد للاعب على كل انفعالاته، ونصيحتي له ينسى كل هذا الكلام " .

و علق رئيس شركة كرة القدم بالنادى الاهلى على إنضمام الفرنسى موديست للقلعة الحمراء قائلا " موديست جاء وهو ليس جاهزًا وسنه كبير، يظهر أنه جاء كمرحلة، لكنه أتى من دوري قوي، وسيرته الذاتية قوية، هو صفقة انتقال حر، ولم يدخل في الأجواء لأنه غير جاهز، أنا بعمق خبراتي أريده أن يجهز لكي أرى المميزات التي على أساسها انضم للأهلي، هو يلعب برأسه ويساعد زملاءه، لكن حتى الآن لا يستطيع أن ينفذ في الملعب ما يدور في رأسه".

وأختتم عدلى القيعى حديثه قائلا " لا يوجد لاعب حاليا قادر على تعويض التونسى على معلول فى فريق الأهلى، ولكن سوف نعمل على ضم لاعب مميز فى مركزه ".