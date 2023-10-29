شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة البنك الأهلي، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، غدا الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء.

وتعرض فريق مودرن فيوتشر إلى العديد من الإصابات في صفوف فريقه خلال المرحلة الحالية ضمن العناصر الأساسية وذلك قبل المواجهة المقبلة أمام البنك الاهلى.

ويقترب من الغياب عن الفريق فى مباراة البنك الأهلى المقبلة كل من، ناصر ماهر صانع العاب الفريق بسبب الإصابة على مستوى الانكل بينما يخضع أحمد عاطف مهاجم الفريق للتأهيل حاليا بسبب آلام بالظهر والكاميرونى جوناثان بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ فترة كبيرة على مستوى الركبة.

ويسعى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر لتجهيز بعض اللاعبين للتواجد في التشكيل الاساسى أمام البنك الاهلى لتعويض غياب زملائهم المصابين.

وتراجع فريق مودرن فيوتشر إلى المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 مواجهات وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 6 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.