شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مخلوف يبدأ التأهيل من شد العضلة الضامة على هامش تدريبات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد مخلوف لاعب الإسماعيلى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد في العضلة الضامة حتى يستعيد ظهوره فى الملاعب مجدداً. وأثبتت الأشعة إصابة محمد مخلوف بتمزق فى العضلة الضامة ويحتاج علاجاً لمدة أسبوعين ليخرج بشكل رسمي من حسابات إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى في مباراة الداخلية فى الجولة الخامسة من الدورى.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الرابعة عصر غدٍ، الاثنين، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويدرس إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى آخر 3 مباريات لفريق الداخلية فى دوري Nile أمام كل من مودرن فيوتشر والمصرى وسيراميكا، لمعرفة نقاط القوة والضعف فى الفريق من أجل استغلالها لتحقق الفوز الثانى له فى الدورى.

ويعكف إيهاب جلال على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى المباريات السابقة وخاصة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، والفشل فى ترجمتها لأهداف مما يصعب موقف الفريق مثلما حدث فى مباراة فاركو الأخيرة التى خسرها الفريق بهدف نظيف.