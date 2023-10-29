شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته استعداداً للبنك الأهلي في دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري تدريباته اليوم، الأحد، بمعسكر القاهرة، استعداداً للقاء المقبل أمام البنك الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري Nile، والمقرر لها الأحد المقبل.

من جانبه، أكد الدكتور محمود الشحات، طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أن الحالة العامة للمصابين بالفريق مطمئنة للغاية، مؤكدًا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر فضل عدم المجازفة بالدفع بالمحترف التونسي فخر الدين بن يوسف خلال مباراة بيراميدز الماضية بعدما شعر اللاعب بشد فى العضلة الأمامية خلال فترة الإحماء، الأمر الذي دفع بالجهاز الفني لإخراجه من التشكيل الأساسي والدفع بحسام جريشة، موضحا أن اللاعب خضع لفحوصات طبية بالأشعة التشخيصية والتي أكدت إصابة اللاعب بشد فى العضلة الأمامية.

وأشار الدكتور محمود الشحات إلى أن ميدو جابر يعاني حالياً من إجهاد في منطقة الحوض نتيجة إصابته بالتهاب في عظام الحوض وهو الأمر الذي يستلزم خضوعه لبرنامج علاجي مكثف يبدأ في نهايته الانتظام في تدريبات الفريق الجماعية ، فيما اشتكى الياس الجلاصي من إجهاد في العضلة الضامة استوجب خضوعه لفترة راحة قبل استئناف مشاركته في تدريبات الفريق عصر اليوم الأحد.

وأضاف الدكتور محمود الشحات أن اللاعب محمد دبش قد اقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعدما اقترب برنامج التأهيلي لعلاجه من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية من نهايته.

وتوقف رصيد النادي المصري عند 9 نقاط بعد الهزيمة من بيراميدز، وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.