الأهلي في مهمة ثأرية أمام صن داونز بدوري السوبر الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز على أرضية ملعب لوفتوس في بريتوريا في نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي ويسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الجنوب إفريقي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي بعد تخطيه عقبة سيمبا التنزاني بالتعادل في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق، ثم التعادل في الإياب بالقاهرة بنتيجة 1-1، بينما تأهل فريق صن داونز بعد الفوز على بترو أتليتكو بهدفين دون رد في لقاء الذهاب، ثم التعادل سلبيًا بمواجهة الإياب.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر فضائية أون تايم سبورتس 1، وأبو ظبي الرياضية 1 وbein sports 1 والرياضية المغربية وقناة SSC.

والتقى الأهلي وصن داونز في 14 مباراة، فاز الأهلي في 5 وانتصر صن داونز 4، وحسم التعادل في 5 مباريات بين الفريقين.

وكانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين قد انتهت لصالح صن داونز بخماسية مقابل هدفين في مجموعات دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية.