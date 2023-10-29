القيعي يتحدث عن تعاقد الاهلي مع زيزو وفتوح وأمنية شيكابالا

تحدث عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الاهلي، عن التعاقد مع أحمد فتوح، وأحمد مصطفى “زيزو”، ثنائي الزمالك، وأمنيته بانضمام محمود شيكابالا قائد الأبيض.

وارتبط اسم فتوح وزيزو خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى النادي الاهلي، حيث يقترب عقد الأول على الانتهاء ولم يتفق على التجديد.

وقال القيعي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “الاهلي من حقه التعاقد مع فتوح أو زيزو ثنائي الزمالك، وأي لاعب آخر بشرط ألا يخرق القوانين أو يحرّض أحدًا على ترك ناديه”.

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وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، فيما يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ في يناير القادم.

وتابع: “تمنيت انضمام شيكابالا إلى الاهلي، بدليل إن الإجراءات والعقود كانت معي، لكن حدث أمر صغير غير مسار الصفقة”.

واختتم: “سبب فشل صفقة شيكابالا هو تغيير مجلس إدارة باوك اليوناني، حيث طالبوا الاهلي حينها بدفع 650 ألف دولار، ويريدون التفاوض من جديد، وقدم نجم الزمالك شكوى ضدهم، فيما قام أحد المسؤولين في القلعة البيضاء بالحصول على الموافقة من باوك ليستعيد الفهد الأسمر”.