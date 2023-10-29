شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. فؤاد صدقى يحرز أول هاتريك فى تاريخ الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 29 أكتوبر 1948 سجل فؤاد صدقى لاعب الأهلى الأسبق أول هاتريك للأهلى فى الدورى، حين تمكن من تسجيل 3 أهداف فى شباك الأوليمبى، فى المباراة التى انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن فعاليات الأسبوع الثانى فى أول مسابقة دورى ممتاز بملعب مصطفى باشا بمحطة الرمل بالإسكندرية.

وتقدم أصحاب الأرض مبكراً عن طريق اللاعب خطاب عمر فى شباك كمال حامد حارس الأهلى ليصبح أول ﻻعب يسجل فى الأهلى ورد الأهلى بثلاثية فى نفس الشوط، وكان أول من هز شباك الأولمبى قلب الهجوم أحمد مكاوى الذى سجل هدف التعادل وأتبعه الجناح الأيسر فتحى خطاب ثم الجناح الأيمن فؤاد صدقى، وفى الشوط الثانى أضاف صدقى هدفين آخرين ليصبح صاحب أول هاتريك فى تاريخ الأهلى وثانى هاتريك فى تاريخ المسابقة، وسجل للأولمبى الهدف الثانى اللاعب سيد الجندى.

وكان أول فريق يمثل الأهلى فى أول نسخة لبطولة الدورى يتكون من:

فى حراسة المرمى: كمال حامد.

فى خط الدفاع والوسط : عبد العزيز همامي، وصبحى يونس، وعبد المنعم شطارة، وسيد عثمان، وحلمى أبوالمعاطى.

فى خط الهجوم : فؤاد صدقى، ومحمد لهيطة، وأحمد مكاوي، وبخيت، وفتحى خطاب.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".