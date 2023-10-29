شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعالج أخطاء التمركز لنجوم الزمالك قبل مواجهة زد إف سى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعمل خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو فريقه خلال مواجهة إنبى، خاصة أخطاء التمركز التى ظهرت بشكل واضح وأدت لاستقبال شباك محمد عواد هدفين وخسارة الفريق، كما يعمل المدير الفني على معالجة أخطاء الدفاع والتى تسببت فى الاختراقات بسهولة، وذلك فور العودة للتدريبات غدًا، الاثنين، حيث منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب الخسارة من إنبى.
ويستعد الزمالك لمواجهة زد إف سى المقرر فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع السادس من عمر دوري Nile.
وبدأ مسئولو نادى الزمالك فتح ملف مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى للفريق بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو لإيمانهم بأهمية هذه النقطة فى الحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم.
وفتح أحمد سليمان وحسين السيد خطوط اتصال مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك للتأكيد عليه بأن توفير مستحقات اللاعبين والكولومبى أوسوريو سيكون فى أقرب وقت ممكن حتى يقوم بتوصيل الرسالة لهم.
ويقدر مسئولو نادى الزمالك شعور اللاعبين بحاجتهم إلى مستحقاتهم بسبب التزاماتهم المادية فضلاً عن تقديرهم لحالة الصبر والتضحيات التى قدموها خلال الفترة الماضية التى تأخرت فيها حقوقهم دون الشكوى أو الحديث فى أى مكان.
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