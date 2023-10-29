شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعالج أخطاء التمركز لنجوم الزمالك قبل مواجهة زد إف سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو فريقه خلال مواجهة إنبى، خاصة أخطاء التمركز التى ظهرت بشكل واضح وأدت لاستقبال شباك محمد عواد هدفين وخسارة الفريق، كما يعمل المدير الفني على معالجة أخطاء الدفاع والتى تسببت فى الاختراقات بسهولة، وذلك فور العودة للتدريبات غدًا، الاثنين، حيث منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب الخسارة من إنبى.