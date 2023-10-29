شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة الداخلية فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة الداخلية فى الرابعة عصر غد، الاثنين باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري Nile .

ويخوض الدراويش مرانه الأخير اليوم ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة النهائية التى تتوجه إلى القاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويسعى إيهاب جلال لعلاج العقم التهديفى الذى لازم الفريق فى المباريات الماضية، حيث سجل لاعبو الدراويش 4 أهداف فقط خلال الـ4 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

من ناحية أخرى، احتج مسئولو نادى الإسماعيلي، فى خطاب رسمي لاتحاد الكرة، على طاقم حكام مباراته أمام فاركو، التى أقيمت مساء الأحد؛ بسبب الأخطاء التى حدثت فى المباراة، مطالبين بحكام دولية في مبارياته المقبلة داخل وخارج الإسماعيلية.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.