شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مرتقب بين الزمالك والمصري البورسعيدى فى ملف الصفقات.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
فى سياق آخر، يعقد المسئولون عن ملف الكرة في نادى الزمالك جلسة مرتقبة مع خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، للاتفاق فيها على اللاعبين الراحلين عن القلعة البيضاء في الانتقالات الشتوية المقبلة حتى يتسنى لهم إعادة ترتيب الأوراق في ملف الصفقات الجديدة.
وأعد جهاز الكرة بالزمالك تقريرًا مفصلاً عن الراحلين لتسليمه لمسئولى الزمالك، لاتخاذ القرار النهائي بشأنهم فضلاً عن التجهيز لخريطة الصفقات الجديدة المقرر أن يتعاقد معها الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
ويستعد الزمالك لمواجهة زد اف سى المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع السادس من عمر دوري Nile.
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