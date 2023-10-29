شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مرتقب بين الزمالك والمصري البورسعيدى فى ملف الصفقات.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسنت العلاقات بين مسئولي نادى الزمالك والمصرى البورسعيدي بعدما قرر مجلس إدارة القلعة البيضاء التنازل بشكل رسمي عن شكواه ضد الثنائى أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، والاكتفاء بالحصول على مقدمات العقود التى سبق وحصل عليها اللاعبان، مقابل التعاون المشترك فى المستقبل بين الناديين، من حيث الصفقات، خاصة أن الزمالك يرغب في الحصول على خدمات محمود حمادة الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه فور النجاح فى رفع إيقاف القيد.

فى سياق آخر، يعقد المسئولون عن ملف الكرة في نادى الزمالك جلسة مرتقبة مع خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، للاتفاق فيها على اللاعبين الراحلين عن القلعة البيضاء في الانتقالات الشتوية المقبلة حتى يتسنى لهم إعادة ترتيب الأوراق في ملف الصفقات الجديدة.

وأعد جهاز الكرة بالزمالك تقريرًا مفصلاً عن الراحلين لتسليمه لمسئولى الزمالك، لاتخاذ القرار النهائي بشأنهم فضلاً عن التجهيز لخريطة الصفقات الجديدة المقرر أن يتعاقد معها الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.