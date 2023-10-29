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الدوري الإنجليزي.. ساكا يقود هجوم أرسنال في مواجهة شيفيلد يونايتد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يستضيف أرسنال نظيره شيفيلد يونايتد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الممتاز، اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة مساء، على ملعب الإمارات.

ويبدأ مدرب أرسنال "أرتيتا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: زينشينكو، بن وايت، ساليبا، كيور.

خط الوسط: رايس، سميث روي، هافيرتز.

خط الهجوم: ساكا، نيكيتاه، مارتينلي.

يحتل الجانرز المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر توتنهام.

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب شيفيلد "بول هيكينبوتون" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: فودرينجهام

خط الدفاع: بوجل، تروستي، روبنسون، توماس.

خط الوسط: هامر، سوزا، نورود، ماكاتي، بن سليمان.

خط الهجوم: بروستر.

ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد نقطة وحيدة وبفارق 20 نقطة عن منافسه أرسنال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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