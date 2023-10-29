الدوري الإنجليزي.. ساكا يقود هجوم أرسنال في مواجهة شيفيلد يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يستضيف أرسنال نظيره شيفيلد يونايتد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة مساء، على ملعب الإمارات.

ويبدأ مدرب أرسنال "أرتيتا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: زينشينكو، بن وايت، ساليبا، كيور.

خط الوسط: رايس، سميث روي، هافيرتز.

خط الهجوم: ساكا، نيكيتاه، مارتينلي.

يحتل الجانرز المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر توتنهام.

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب شيفيلد "بول هيكينبوتون" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: فودرينجهام

خط الدفاع: بوجل، تروستي، روبنسون، توماس.

خط الوسط: هامر، سوزا، نورود، ماكاتي، بن سليمان.

خط الهجوم: بروستر.

ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد نقطة وحيدة وبفارق 20 نقطة عن منافسه أرسنال.