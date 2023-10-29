الكلاسيكو.. كانسيلو يقود هجوم برشلونة في مواجهة ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تقام بعد قليل مباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن مباريات الأسبوع الحادية عشر من الدوري، في تمام الساعة الـ 4.15 على ملعب مونتجويك الأولمبي.

ويبدأ مدرب برشلونة "تشافي هيرنانديز" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حارس المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: بالدي، كريستينسن، مارتينيز، أراوخو.

خط الوسط: جوندوجان، جافي، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: جواو فيليكس، توريس، كانسيلو.

وعلى الجانب الآخر، يبدأ مدرب ريال مدريد "أنشيلوتي" بالتشكيل الرسمي الآتي:

حارس المرمى: كيبا

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، دافيد ألابا، ميندي.

خط الوسط: تشاوميني كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فالفيردي، رودريجو، فينيسيوس.