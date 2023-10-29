شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستقبل غزل المحلة فى افتتاح الجولة السادسة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق أسوان، فى الثانية والنصف عصر اليوم الأحد، فريق غزل المحلة باستاد أسوان الدولى، فى افتتاح مباريات الجولة السادسة من مسابقة دورى المحترفين 2023/ 2024.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث تعادل أسوان مع حرس الحدود بهدف لمثله فى الجولة الماضية، فيما تعادل غزل المحلة مع مكادى بهدف لمثله فى نفس الجولة.

ويسعى هشام زكريا، المدير الفنى الجديد لفريق أسوان، لإعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد الإخفاقات التى تعرض لها الفريق وتسببت فى اعتذار حمدى حمدان عن المهمة ليتم إسنادها لهشام زكريا، الذى طالب اللاعبين بضرورة نسيان المباريات الماضية والقتال على الثلاث نقاط خاصة أن المباراة فى ملعبهم.

ويحتل فريق أسوان المركز السادس عشر فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مواجهات حتى الآن، حيث فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات.

وفى المقابل، يأمل خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، فى العودة بالثلاث نقاط وخطف صدارة الترتيب ولو مؤقتا، وحذر اللاعبين من انتفاضة أسوان خاصة بعد تعيين هشام زكريا، مطالبا اللاعبين بضرورة القتال من أجل العودة بالنقاط الثلاث.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 11 نقطة، جمعها من 5 مباريات حتى الآن، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين ولم يتذوق الفريق طعم الخسارة، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.