شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع اليوم لمناقشة استكمال تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا مهما اليوم، الأحد، بمقر الاتحاد لمناقشة بعض الملفات المهمة، وعلى رأسها استكمال تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات سواء بإعلان باقى أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى لمنتخبى مصر مواليد 2005 و2008، وكذلك إعلان الأجهزة الفنية لمنتخبى 2007 و2009.

وأعلن اتحاد الكرة مؤخرا تعيين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب مصر مواليد 2005، وأحمد الكاس لمنتخب 2008.