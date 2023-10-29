الامارات | هالاند يثير استفزاز جمهور برشلونة.. يتغزل في نجم ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند مع أحداث "كلاسيكو إسبانيا" الذي جمع برشلونة وريال مدريد وانتهى بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

ونشر هداف الدوري الإنجليزي على حسابه في منصة "إنستغرام" مقطع فيديو للهدف الأول الذي سجله زميله السابق في بروسيا دورتموند، جود بيلينغهام، معلقا: "غير طبيعي هذا الرجل".

وتأتي إشادة النجم النرويجي بلاعب "الملكي" ليمنح الأمر لجمهور النادي المدريدي بشأن إمكانية انضمامه إلى الفريق في المستقبل، في الوقت الذي أثار فيه حسرة واستفزاز جمهور "البلوغرانا" الذي تلقى صدمة قوية بالخسارة بطريقة درامية للمباراة على ملعبه.

يذكر أن ريال مدريد رفع رصيده إلى 28 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط عن برشلونة الذي تراجع إلى المركز الثالث.